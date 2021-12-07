В целом на улицы вышла 51 единица спецтехники и 61 рабочий.

В ночь с 6 на 7 декабря, сразу после начала метели, снег на улицах Владимира убирали 24 единицы техники «Центра управления городскими дорогами». О подробностях борьбы со стихией рассказали в пресс-службе мэрии.Чистились дороги, тротуары, лестничные спуски, остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам, проводилась обработка противогололёдными материалами.Днём снежная буря усилилась. Наледь и снежуню кашу продолжают убирать колонны из 23 КДМ.«Общая протяженность убираемого дорожного полотна составляет 500 километров», - уточнили в горадминистрации.Дворники расчищают остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. На более чем 150 километров тротуаров брошено 11 тракторов.Шесть самосвалов вывозят собранный снег. Дороги посыпают пескосоляной смесью.В целом на улицы вышла 51 единица спецтехники и 61 рабочий.«Уборка снега в областном центре будет вестись круглосуточно до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог», - заверили чиновники.В администрации попросили водителей не парковать машины на обочинах.