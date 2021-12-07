Умерли как-то враз налоговый инспектор и батюшка приходской церкви. Попали на небеса, а там Бог отправил первого в рай, а второго - в ад. Обиделся батюшка на такую несправедливость и спрашивает Бога: "Господи, я тебе всю жизнь верой и правдой служил, а теперь в аду мучаюсь, а налоговый инспектор всю жизнь людей обирал и в раю наслаждается. За что такая несправедливость?" Отвечает Бог: "Под твои проповеди все прихожане сразу засыпали, а когда налоговый инспектор приходил- они начинали истово молиться."
еще анекдот!