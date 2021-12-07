В регионе заработал еще один круглосуточный пункт вакцинации от ковида - кабинет расположился на...

В регионе заработал еще один круглосуточный пункт вакцинации от ковида - кабинет расположился на владимирском железнодорожном вокзале.Он стал вторым в области. До этого привиться в любое время можно было только в Александрове. Пропускная способность пункта - до ста человек в сутки. Кабинет оборудован всем необходимым. Запись по телефону не требуется. На данный момент, во Владимире привито почти 155 тысяч жителей.