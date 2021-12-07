Представление для особенных детей прошло в здании кукольного театра во Владимире. Зал театра вмещает до 300 юных зрителей. Но в этот раз на креслах никого. Григорий Кошкин, корреспондент 6

Представление для особенных детей прошло в здании кукольного театра во Владимире. Зал театра вмещает до 300 юных зрителей. Но в этот раз на креслах никого. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Зал кукольного театра сегодня пуст. Все потому, что маленькие зрители пришли на иммерсивное шоу. Это необычное представление, которое включает каждого зрителя в некое волшебное действие…