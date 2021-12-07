Строительство начнут уже в следующем году.

Жители Владимира обратились во время прямой линии с врио губернатора к Александру Авдееву с вопросом строительства школы в Веризино.«В заявке по нацпроекту стоят три школы: Веризино, Юрьевец и Сновицы. Первая – в Веризино. Рассчитываем получить поддержку уже сейчас и выйти на площадку», - ответил глава региона.Начать возведение корпуса планируется в 2022 году. Сдать объект в эксплуатацию чиновники намерены в 2023.«Остальные учреждения - 2023-24 год», - резюмировал Александр Александрович.