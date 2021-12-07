Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 74 619 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 декабря выявлено 306 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 63 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасную болезнь в 41 сл. в Ковровском, 34 сл. в Гусь-Хрустальном, 33 сл. в Муромском, 21 сл. в Александровском, 17 сл. в Петушинском, 15 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Селивановском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Собинском, 4 сл. в Судогодском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный).Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 74 619 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 376 случаев во Владимире, 8597 - в Гусь-Хрустальном районе, 8281 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.