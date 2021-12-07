Владимирским областным судом вынесен приговор мужчине 1971 года рождения. Он признан виновным в...

Владимирским областным судом вынесен приговор мужчине 1971 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, занимая высшее положение в преступной иерархии.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что в середине 1990-х годов обвиняемый согласно традициям преступного мира был объявлен («коронован») так называемым «вором в законе».По прибытии в ноябре 2019 года в СИЗО-1 УФСИН области, в ходе проверки сотрудниками учреждения его установочных данных, обвиняемый указал на свое высшее положение в преступной иерархии.Позднее, находясь в учреждении, и нарушая правила изоляции путем перекрикивания со следственно-арестованными и осужденными из других камер, он сообщил им свою уголовную кличку, получив от них признание своего воровского «статуса».Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Расследование уголовного дела осуществляло УМВД России по Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/