В связи с непогодой во Владимире во вторник заседала областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Прогноз синоптиков оправдался. Весь день шёл снег. Порывы ветра достигали 14-ти метров в

В связи с непогодой во Владимире во вторник заседала областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Прогноз синоптиков оправдался. Весь день шёл снег. Порывы ветра достигали 14-ти метров в секунду. О каких-либо чрезвычайных происшествиях по итогам этого заседания не сообщается. Начальник регионального МЧС Алексей Купин отметил, что такие погодные явления увеличивают заторы на автомобильных трассах, повышают вероятность