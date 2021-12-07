За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2728 летальных исходов.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 27 человек. Об этом 7 декабря сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2728 летальных исходов.При этом 56 733 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 158 пациентов.Ранее мы сообщали, что в ноябре от ковида умерли 356 человек.Как сообщает департамент юстиции, избыточная смертность в 33-ем регионе оказалась на 1 227 выше, чем в среднем за пять последних лет.