На четыре меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 74 619. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (63 заболевших за

На четыре меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 74 619. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (63 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 65. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 376 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 17 376 случаев (+63)Гусь-Хрустальный