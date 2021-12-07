Для гостей мероприятия проведут экскурсию и мастер-классы с применением высокотехнологичного оборудования.

Во Владимирском индустриальном колледже 8 декабря откроют четыре новых мастерских: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии» и «Инженерный дизайн CАD». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Для гостей мероприятия проведут экскурсию и мастер-классы с применением высокотехнологичного оборудования.«Новые площадки, материально-техническая база которых отвечает инфраструктурным листам «WorldSkills» и международными стандартам, позволят готовить специалистов высокого уровня. Они также будут использоваться для повышения квалификации преподавателей, проведения экзаменов по стандартам «WorldSkills», - добавили в Белом доме.