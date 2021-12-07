07.12.2021

2021-12-07 12:35:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (46(9792) от 07 декабря 2021 года).

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ поделился опытом обеспечения безопасности крупных международных соревнований. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 25 ноября 2021 года назначен. Читайте на странице 2.



ОБОШЛИСЬ БЕЗ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

12 декабря наш народ отмечает День Конституции Российской Федерации. Как Основной закон государства, Конституция является ядром правовой системы России и определяет смысл и содержание всех остальных законов. Читайте на странице 2.



СПАСИБО ЗА ТВОРЧЕСТВО

В Главном управлении внутренних дел МВД России по г. Москве 24 ноября состоялась встреча руководства с представителями организаций, принимавших участие в создании фильма-концерта, посвящённого Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 3.



СПОРТ — ОН В СЛУЖБЕ ПОМОЩНИК

Полицейский-спортсмен — не редкость в столичном правоохранительном гарнизоне. Стражам порядка часто приходится работать в напряжённом графике, и подспорьем для них является хорошая физическая подготовка. Например, во 2-м специальном полку полиции проходят службу многие мастера спорта, в том числе международного класса. Читайте на странице 3.



РУБЕЖИ ПАВЛА ГУРТОВА

Недавно, в конце нынешней осени, собрался небольшой круг родных, чтобы поздравить именинника Павла ГУРТОВА с 45-летием. Однако из-за неотложных дел сам юбиляр изрядно подзадержался на работе, поэтому и опоздал на несколько часов на устроенное в его честь семейное торжество. Продолжение на страницах 4-5.



СЕРТИФИКАТ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Вакханалия — так следовало бы охарактеризовать бизнес по продаже поддельных сертификатов о вакцинации. К сожалению, есть спрос, вот и появились предложения. Читайте на странице 5.



ПРАКТИК ПРАВООХРАНЫ — ВЫПУСКНИК ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА

Старший лейтенант полиции Александр НИКАНОРОВ — из числа тех сотрудников московского правоохранительного гарнизона, кто приступил к оперативно-служебной деятельности уже после проведённого в 2011 году реформирования органов внутренних дел нашего государства. Подробности читайте на странице 6.



ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ ДЕВОЧКИ И ПОЦАРАПАННЫЕ «ЛОДОЧКИ»

На протяжении всей истории столичного уголовного розыска его структурное построение претерпевало значительные изменения. Нам уже случалось упоминать о «специальной службе», находившейся в оперативном подчинении МУРа, где эти два слова обозначали не какое-либо определение или характеристику, а служили непосредственным названием подразделения. Читайте на странице 7.



«РЕБЁНОК — ЭТО ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК, ТОЛЬКО МАЛЕНЬКИЙ»

Кто такие «трудные подростки» и почему они становятся «трудными»? Существует ли вообще сегодня такой термин? Разберёмся с сотрудниками отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по СВАО. Читайте на странице 8.



СМОТРЯ НА ЖИЗНЬ «ОТКРЫТЫМ ВЗГЛЯДОМ»

В ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги Всероссийского фотоконкурса документальной и художественной фотографии «Открытый взгляд». В конкурсе, который проводится ежегодно, принимают участие сотрудники органов внутренних дел, федеральные государственные служащие и работники системы МВД, пенсионеры органов внутренних дел, члены их семей. Читайте на странице 8.



ВОСПИТАТЬ РЫЦАРЯМИ!

Генеральный директор Международной детско-юношеской хоккейной лиги, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, кандидат экономических наук Владимир ЖУРАВЛЁВ рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о возможностях воспитания подрастающего поколения в рамках спортивной подготовки. Читайте на странице 9.



«ГЛЯНУЛ ГИТЛЕР НА МОСКВУ И ЛИШИЛСЯ ЗРЕНИЯ!»

К 80-летию разгрома фашистов на подступах к столицею. Читайте на странице 10.



«СИМ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ…»

Документы, которые спасли Москву. Читайте на странице 11.



ЖАЛУЮ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ

Читатель, наверное, уже привык, что вот уже не один месяц мы помещаем обзоры о событиях девятнадцатого века, которые нашли своё отражение в газете «Ведомости московской городской полиции», прямая наследница которой — газета современной московской полиции «Петровка, 38». Обзоры даются за каждый год. Читайте на странице 12.



АРХАИЧНАЯ МОДЕЛЬ СБЕРЕЖЕНИЙ

В общем массиве имущественных преступлений кража наличных из жилых помещений всегда занимала весомую долю. Но в криминальных сводках последних дней подобные составы встречаются всё чаще и чаще. Вот только два недавних случая, произошедших в течение одного дня. Продолжение на странице 13.



ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА... В ТЮРЬМУ

Оперативники ОМВД России по району Преображенское совместно с коллегами из УВД по ВАО и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в ложном доносе. Читайте на странице 13.



ОГОНЁК ИЗ ПРОШЛОГО

Интервью Игоря Кириллова, диктора Центрального телевидения СССР, а кроме прочего, участника первого состава Общественного совета при ГУВД г. Москвы, было опубликовано в газете «Петровка, 38» в № 8 за 1995 год. Читайте на странице 14.



«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» ЗА ДВА ЧАСА СЧАСТЬЯ

В преддверии Дня матери, который отмечается 28 ноября, в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоялась премьера обновлённой версии спектакля «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса. Продолжение на странице 15.



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