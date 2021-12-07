World of Tanks при участии тарифа «Игровой» от «Ростелекома» проводит масштабное предновогоднее онлайн-состязание «Стрим года», которое пройдет с 16 по 21 декабря. Самых удачливых ждут виртуальные

World of Tanks при участии тарифа «Игровой» от «Ростелекома» проводит масштабное предновогоднее онлайн-состязание «Стрим года», которое пройдет с 16 по 21 декабря. Самых удачливых ждут виртуальные (игровое золото, премиум-танки) и реальные призы — мощные видеокарты. Создавать команду не надо — победители будут определяться в личном зачете. Регистрация участников завершится 12 декабря 2021 года. Побороться за