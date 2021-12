World of Tanks при участии тарифа «Игровой» от «Ростелекома» проводит масштабное предновогоднее онлайн-состязание «Стрим года», которое пройдет с 16 по 21 декабря. Самых удачливых ждут виртуальные ..

World of Tanks при участии тарифа «Игровой» от «Ростелекома» проводит масштабное предновогоднее онлайн-состязание «Стрим года», которое пройдет с 16 по 21 декабря. Самых удачливых ждут виртуальные (игровое золото, премиум-танки) и реальные призы — мощные видеокарты. Создавать команду не надо — победители будут определяться в личном зачете. Регистрация участников завершится 12 декабря 2021 года.Побороться за награды может любой игрок, в активе которого не менее 1 000 сражений в режиме «Случайный бой». По традиции особые привилегии у абонентов тарифа «Игровой», из них будет сформирован отдельный дивизион со своим призовым фондом. Участнику «Стрима года» нужно провести минимум пять случайных боев. При этом итоговый рейтинг будет сформирован на основании суммарного чистого опыта за пять лучших боев из тридцати возможных у каждого участника (не более пяти боев в день).«В предновогодний период мы вместе с World of Tanks запускаем специальное игровое событие. Клиенты "Ростелекома” могут обеспечить себя отличными подарками к празднику, для этого нужны только отточенные навыки и умения в любимой игре, ну а увеличить шансы на выигрыш поможет наш тариф "Игровой”», — отметил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.За первое место в дивизионе «Игровой» полагается 20 тыс. золотых «монет», премиум-танк VIII уровня Progetto M35 mod. 46, а также видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti. Но даже игроки, занявшие с 2001-го по 5000-е места, получат поощрительные призы — умножение опыта в пять раз на 15 игровых задачах.Все подробности про «Стрим года» и правила проведения доступны на сайте World of Tanks .В ноябре 2021 года «Ростелеком» в партнерстве с Wargaming провел самое . Теперь в опции Wargaming танков стало в три раза больше (уровень и состав машин будут регулярно обновляться), а второй игровой аккаунт для родных или друзей можно подключить по суперцене.Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» . Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа могут принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также .