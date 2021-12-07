Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковали за речь на шоу Дуэты.
Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковали за речь на шоу "Дуэты".
Недавно Татьяна Буланова приняла участие в шоу "Дуэты" на канале "Россия". Ее напарницей стала скандально известная телеведущая Ольга Бузова. Хоть выступление набрало почти полмиллиона просмотров, далеко не все его оценили. Многих подписчиков возмутило, что в финальной речи Бузова перетянула на себя одеяло и заявила, что Буланова ей под стать.
Однако Татьяна большой проблемы в словах бывшей ведущей телестройки не видит. По ее мнению, Бузова сравнивала не вокальные способности, а их жизненные истории. Так, женщин объединяют непростая судьба и бывшие мужья футболисты.
Татьяна не в обиде на Ольгу и за то, что та настолько увлеклась своей речью, что забыла дать ей слово. Она также добавила, что привыкла работать в команде, ведь начинала свою карьеру как участница группы "Летний сад".
"Человек хочет выговориться", – прокомментировала Буланова.
Отметим, что скандалы и публичные выступления Бузовой – практически синонимы. Звезде постоянно приходится отдуваться за свои слова и действия. Так, недавно Ольга привлекла внимание общественности . Певица дала Регине Тодоренко потрогать свою пятую точку.