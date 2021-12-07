По состоянию на 7 декабря в медорганизациях региона действует 1990 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 7 декабря в медорганизациях региона действует 1990 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69 процентов из них занято (1373), свободны 617 коек. 56733 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 158 человек.За период наблюдения в области отмечено 2728 летальных случаев, за сутки – 27 человек.Напомним, 7 декабря во Владимирской области зафиксировано 306 новых случаев заболевания коронавирусом.