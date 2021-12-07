Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, рассказал...
<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2021-zamestitel-predsedatelya-zaksobraniya-vladimirskoj-oblasti-roman-kavinov-rasskazal-vladimircam-vse-o-byudzhete.html" target="_blank">Заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов рассказал владимирцам все о бюджете</a> - Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, рассказал...
[url=https://33live.ru/novosti/07-12-2021-zamestitel-predsedatelya-zaksobraniya-vladimirskoj-oblasti-roman-kavinov-rasskazal-vladimircam-vse-o-byudzhete.html]Заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов рассказал владимирцам все о бюджете[/url] - Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, рассказал...