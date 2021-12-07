Наиболее эффективной мерой в отношении должника оказалось ограничение в праве выезд за границу

Сотрудники отделения судебных приставов по Юрьев-Польскому району добились от 28-летнего жителя выплаты в пользу сына годового долга по алиментам.После развода с матерью ребенка мужчина на протяжении года не выплачивал средства на его содержание. Долг по алиментам составил 150 тысяч рублей. На связь с судебными приставами он не выходил - на звонки не отвечал, застать его по месту жительства не удавалось. В региональном Управлении ФССП выяснили, что гражданин временно проживал у друзей в соседнем регионе, официально не был трудоустроен.В рамках работы по принудительному взысканию алиментов был арестован банковский счет должника. Но наиболее эффективной мерой, по мнению блюстителей закона, оказалось ограничение в праве выезда за границу. Узнав о наложении указанного ограничения, мужчина сам обратился к судебным приставами и сообщил о намерении найти работу за пределами Российской Федерации. Чтобы получить разрешение на вылет заграницу, он погасил задолженность в полном объёме.Платеж по алиментам переведен в пользу сына, а новому работодателю мужчины направлен исполнительный лист (постановление об обращении взыскания на заработную плату). Контрольные органы будут следить, чтобы каждый месяц часть дохода должник перечислял несовершеннолетнему ребенку.