В Лакинске крупногабаритный мусор месяцами не вывозят с контейнерных площадок. В чём причина...

В Лакинске крупногабаритный мусор месяцами не вывозят с контейнерных площадок. В чём причина несанкционированных свалок - разбирался Максим Калашников.Максим Калашников, корреспондент:- Свалки крупногабаритного мусора появляются стихийно по всему городу рядом с контейнерными площадками. Если региональный оператор мусор из контейнеров вывозит регулярно, то строительный оставляет. Отсюда такой мусор не вывозили уже больше двух месяцев.Старая мебель, обрезки кустарников, строительные отходы. Возникает ощущение, что крупногабаритный мусор в Лакинске - достояние, к которому запрещено прикасаться.Ольга Львовна, жительница г. Лакинска:- Его не вывозят неделями, а то и месяцами. Мы просто, я за это боролась одно время, звонила, до Владимира дошла, до губернатора. О том, что нельзя оставлять в такой ситуации город.Местные жители постоянно пишут обращения в районную и областную администрации. Но проблема не решается годами.Анна Модина, старший помощник прокурора Собинского района:- В настоящее время межрайонной прокуратурой в суд подано уже 5 исковых заявлений, обязывающие администрации города Лакинска обеспечить надлежащей и качественной уборкой территории контейнерных площадок. Исковые заявления поданы в конце ноября. В ближайшее время назначено будет рассмотрение. Для того, чтобы принять меры.Активисты Общероссийского народного фронта заявляют: в городе всего шесть мест, где установлены большие контейнеры под строительный мусор. Этого недостаточно.Андрей Вечтомов, эксперт регионального отделения Общероссийского Народного фронта:- Должны быть специально оборудованы места. Так как их мало, граждане складывают мусор рядом с площадками. Вот такие вот мусорные завалы - они не на всех площадках, но они есть, они бросаются в глаза. Очень большие, и, конечно, вид города портят очень сильно.В администрации города уверяют: мусор стараются убирать, просто не везде успевают. Также в планах организовать дополнительные площадки для крупногабаритных отходов.Геннадий Сигаев, заместитель главы администрации г. Лакинска:- Мы надеемся на то, что у нас в будущем году в бюджете будут необходимые средства, чтобы приобрести ещё какое-то количество бункеров. В пятницу мы запланировали и согласовали совещание, здесь, в администрации, на котором будут и руководители регионального оператора, и департамента природопользования. Мы в рабочем порядке все эти вопросы будем обговаривать.Несанкционированные свалки в мэрии обещают убрать. Но, учитывая неторопливость местной администрации, мусор может задержаться в городе до нового года.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”