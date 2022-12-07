Он также передал для мальчика детское питание и игрушки. Лечение проходит хорошо.

Алексей Говырин помог мобилизованному с госпитализацией ребенка-инвалида. Об этом депутат Госдумы рассказал в своём«Военный позвонил прямо из зоны СВО. Солдат просил помочь его сыну. Степе всего 2 года и 8 месяцев. Нужна была срочная госпитализация в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ», - поясняет парламентарий.Дело в том, что, когда мама с ребенком приехали в Москву, в приемном покое при осмотре врач обнаружил у малыша признаки ОРВИ. Юного пациента отправили в инфекционку. Взяли анализ крови и два часа к мальчику никто не подходил.«Родители нервничали, госпитализация в НМИЦ срывалась, а она была жизненно необходима. Оперативно связался с Минздравом. Благодарю медиков за помощь. На днях семью выписали из детской больницы им. З.А. Башляевой, где вылечили простуду, после чего положили в НМИЦ. Уже на уровне больницы дополнительно объяснил, что семья не должна сталкиваться с трудностями при госпитализации», - добавил Алексей Говырин.Он также передал для мальчика детское питание и игрушки. Лечение проходит хорошо.