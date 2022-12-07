Акция действует на поездку 30 и 31 декабря.

Жители Владимирской области могут купить билеты в купе со скидкой 40% в поезда поездов, отправляющиеся 30 и 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Акция «Новогодняя скидка 40%» действует при покупке билетов на поезда формирования «ФПК» - дочерней компании РЖД. Поездки со скидкой можно совершить из Нижнего Новгорода в Москву, Санкт-Петербург и обратно, из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Чебоксары, Саратов, Самару, Пензу, Владикавказ, а также из северной столицы – в Адлер, Волгоград, Казань, Уфу и пр.Полный список поездов, участвующих в акции, опубликован в разделе «Акции» на сайте РЖД.