Их доля в общем предложении сократилась до 3%.

Их доля в общем предложении сократилась до 3%.На столичном рынке новостроек все реже встречаются многокомнатные лоты – с четырьмя и более комнатами. В ноябре в продаже находилось 1,6 тыс. лотов, или всего 3% от общего первичного предложения.Заметнее всего – на 20% – снизилось предложение многокомнатного жилья в новостройках класса "бизнес". Сейчас в реализации находится 625 многокомнатных лотов.В классе "комфорт" предложение квартир с четырьмя и более комнатами снизилось на 19%, до 117 лотов. В классе "премиум" предложение сократилось на 14%, до 324 лотов.Многокомнатные квартиры постепенно приобретают статус редкого продукта на рынке новостроек Москвы и все реже встречаются в новых жилых комплексах. Альтернативой может стать покупка двух соседних лотов на этаже и их дальнейшее объединение. Также некоторые большие семьи вместо покупки многокомнатной квартиры решают переехать в загородный дом. Данный тренд стал набирать популярность в период пандемии коронавируса.