Очаровательной Анне Семенович идет 43-й год. Но она никогда не была замужем. Какие формы пропадают, ну и содержание! Но, кажется, все идет к тому, что скоро певица пойдет под венец. Об избраннике она рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Очаровательной Анне Семенович идет 43-й год. Но она никогда не была замужем. Какие формы пропадают, ну и содержание! Но, кажется, все идет к тому, что скоро певица пойдет под венец. Об избраннике она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".Певица стала звездой музыкальной премии Bloggers Music Awards от телеканала Russian Music Box. А после выступления ее ждал приятный поход в ювелирный магазин. "Сейчас поеду выбирать себе кольцо, – улыбается Анна. – Оно будет либо с изумрудом, либо с желтым сапфиром – пока не определилась. А оплачивать его – оно стоит около пяти миллионов рублей – будет мужчина, который за мной ухаживает".Кавалер Анюты – человек состоятельный. Не каждый же может сделать такой щедрый подарок! "Мне нравится, когда мужчина обеспеченный, когда он может делать своей девушке хорошие подарки", – пояснила Семенович. При этом она и сама имеет хорошее приданое. "У меня есть квартира, машина, и я сама – гордость России", – улыбается она.Сегодня в шоу-бизнесе модно иметь молодых любовников. "Нет, он – мой ровесник, – призналась Семенович. – Хотя для меня главное не возраст, а эмоции. А еще очень важна совместимость в сексе – мне важно, чтобы я горела, когда со мной находится мужчина. В данном случае я надеюсь, что в новом году он станет моим мужем".