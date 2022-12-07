Директор департамента здравоохранения Владимирской области дал комментарий по поводу смерти...

Директор департамента здравоохранения Владимирской области дал комментарий по поводу смерти 5-летнего ребенка в больнице.От ситуации с сезонной заболеваемостью до недавней трагедии - смерти пятилетнего ребёнка в ОДКБ. В Белом доме прошла пресс-конференция директора департамента здравоохранения Артёма Осипова. Репортаж Дмитрия Горкина.Коронавирусная пандемия сошла на нет, но вопросов к директору регионального облздрава Артёму Осипову у журналистов всё равно много. Первый - традиционный, о ситуации с заболеваемостью.Артём Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- У нас начался подъём заболеваемости, но по мониторингу превалирует риновирусная инфекция. Т.е. это не ковид и не грипп. Но по приросту числа случаев, которые мы выявляем, по гриппу мы тоже фиксируем прирост.По гриппу основной скачок ожидают через три-четыре недели. То есть ещё есть время пройти вакцинацию и обезопасить себя от последствий болезни. Ещё один вопрос - о строительстве инфекционного госпиталя.Артём Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Инфекционный корпус не потеряет своей актуальности никогда. У нас всегда будут дети с острыми вирусными инфекциями и это не только ОРВИ, а это действительно заразные заболевания, которых надо изолировать и адекватно лечить. У нас всегда останутся роженицы, которые будут болеть банальной ветряной оспой.Завершить строительство планируют к концу года. Но пока остро стоит вопрос с оснащением. Не обошли вниманием и недавнюю смерть пятилетнего ребёнка во время операции в областной детской клинической больнице. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.Артём Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Как протекало его заболевание - я могу сказать, что в этой ситуации ошиблись сразу несколько врачей. Вот мне теперь для понимания и в рамках ведомственного контроля надо определить, была ли возможность установить правильный диагноз и были ли выполнены все диагностические минимумы.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”