Сергею Жукову 46 лет. Из них уже 27 он является лидером группы Руки Вверх. Но теперь все изменилось...

Сергею Жукову 46 лет. Из них уже 27 он является лидером группы "Руки Вверх". Но теперь все изменилось...7 декабря в 21 час на развлекательном телеканале "Пятница!" состоится самая ожидаемая премьера зимы — продолжение многосерийной музыкальной комедии "Евгенич". Зрителям представят сразу две серии долгожданного телесериала. В главной роли – Сергей Жуков.Легкая и позитивная картина с известным певоцм в главной роли будет представлена в пяти сериях, каждая из которых — новая забавная история о жизни и творчестве самого известного музыкального продюсера 90-х — Евгенича.Ради этой картины музыканту пришлось измениться. В итоге в лысом обрюзгшем мордовороте на экране практически невозможно узнать известного музыканта. По сценарию его герой оказывается в тюрьме. И съемки Жукова в пенитенциарном учреждении оказалась одной из самых впечатляющих в картине.