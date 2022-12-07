Автомобилисты предполагают, что происшествие могло произойти из-за скользкой дороги.

Во Владимире на улице Гагарина таксист врезался в «Русь-Отель». Об этом очевидцы ДТП рассказали в .На место аварии прибыла машина скорой помощи. Автомобилисты предполагают, что происшествие могло произойти из-за скользкой дороги.На перекрёстке также стоит ещё один автомобиль, который в результате столкновения с иномаркой получил механические повреждения. Из-за случившегося в центре города возможны пробки.На 15 часов известно о двоих пострадавших, которые госпитализированы в больницу.