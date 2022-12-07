На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
2 - в Муромском районе
3 - в Ковровском районе
3 - в Петушинском районе
2 - в Кольчугинском районе
2 - в Александровском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Собинском районе
2 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
2 - в Гороховнцком районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177807 случаев заболевания.