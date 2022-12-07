На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - во Владимире2 - в Муромском районе3 - в Ковровском районе3 - в Петушинском районе2 - в Кольчугинском районе2 - в Александровском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Собинском районе2 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе2 - в Гороховнцком районе1 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177807 случаев заболевания.