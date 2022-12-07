На юбилейной церемонии вручения народной премии Звезды Дорожного радио в петербургском Ледовом дворце Лолита исполнила три композиции – премьерную Марлен, Грустная танцую и На Титанике, признанную лучшей песней десятилетия. Правда, внимательный зритель мог заметить, что артистка не всегда попадала в собственную фонограмму. Корреспондент Дни.ру за кулисами прямо спросил ее об этом.

На юбилейной церемонии вручения народной премии "Звезды Дорожного радио" в петербургском Ледовом дворце Лолита исполнила три композиции – премьерную "Марлен", "Грустная танцую" и "На "Титанике", признанную лучшей песней десятилетия. Правда, внимательный зритель мог заметить, что артистка не всегда попадала в собственную фонограмму. Корреспондент "Дни.ру" за кулисами прямо спросил ее об этом."Я перед концертом сегодня молилась: "Господи, помоги попасть в "фанеру"! – признается Лолита. – Мне очень стыдно, что, по-моему, попала не везде. Я вообще одна из те[ певиц, кто никогда не попадет в нее, потому что привыкла петь сама. Но здесь такой формат мероприятия. Ведь если бы каждый артист приехал своим коллективом и работал бы "вживую", то просто не хватило бы времени для качественной настройки звука. Как если бы в новогодних "огоньках" все пели бы "вживую", то снимали бы их по полгода! Это технически и экономически невозможно".Певица говорит о "фанере" прямо: мол, да, не скрываю, было дело. Она никогда в этом смысле не заигрывает со зрителями и не делает вид, что "плюса" не было. "К тому же зритель сейчас такой опытный, что он знает и про петличку-микрофон, и про наушник-монитор у артиста, – пояснила звезда. – И зритель знает, что во время больших сборных концертов всегда используется полная фонограмма для телесъемки. В этом ничего криминального нет – это мировая практика".Те же, кто любит исключительно "живой" звук, ходят к ней на сольные выступления – там певица всегда честно отрабатывает двухчасовое выступление, честно напрягает голосовые связки, являя всю мощь и широту диапазона. "Вот на сольнике зритель всегда может услышать, насколько исполнитель фальшив или неточен, – пояснила Милявская. – В сольном концерте любой артист лично отвечает за настройку звука. Там у меня всегда "живой" звук, это я гарантирую!"