В состав «Юматекс» вошли подразделение в Беларуси и два новых российских предприятия, в том числе завод по производству стекловолокна в Гусь-Хрустальном.

Композитный дивизион «Росатома» «Юматекс» приобрел активы американской группы Owens Corning в России и Беларуси. В состав «Юматекс» вошли подразделение в Беларуси и два новых российских предприятия, в том числе завод по производству стекловолокна в Гусь-Хрустальном.На предприятии производят коррозионностойкое стекловолокно и стеклоткани различного назначения. Они используются в строительстве, медицине, машино- и приборостроении, автомобиле- и судостроении, в энергетике и авиации.«Продукция предприятия занимает почти 40 процентов российского рынка. «ОС Стекловолокно» - один из крупнейших заводов в России. Его продукция востребована в разных отраслях промышленности. На заводе трудятся около 350 человек. Думаю, что смена собственника пойдёт во благо нашей экономики и людей», - прокомментировал событие депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.