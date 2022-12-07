8 декабря 2022 года проходит народный праздник Клим Холодный и церковный день памяти...

8 декабря 2022 года проходит народный праздник Клим Холодный и церковный день памяти священномученика Климента.В эту дату чтят память этого римского епископа и священномученика, который считается одним из ближайших сподвижников апостола Петра.Что можно делать 8 декабря 2022 года:1. Для женщин этот день благоприятен в плане рукоделий — шитьё, вязание, плетение.2. Быть радостным, весёлым, бодрым — к отменному и крепкому здоровью на долгое время.3. Если вы постирали вещи, стоит вывесить их на улицу. Морозный дух выгонит все болезни, всё плохое и негативное, одежда будет приносить здоровье и удачу.Что нельзя делать 8 декабря 2022 года:1. Главное, что нельзя делать 8 декабря в день Клима Холодного, – это жаловаться на холод, так как приметы предостерегают, что морозный дух, царствующий на земле в этот период, может наслать на жалобщика разные болезни.2. Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах с кем бы то ни было — спокойствие, рассудительность, мудрость станут для вас сегодня лучшими помощниками.3. Нельзя много есть и переедать, начинать любые дела нужно на голодный желудок — к удаче.Народные приметы на 8 декабря 2022 года:Иней на сухой траве — к морозу.Птицы жмутся ближе к домам — перед снегопадом.Дятел долго стучит — к ненастной погоде.В мороз поверх льда на реках выступила вода — к потеплению.Снег — лето будет с частыми дождями.Небо пеленой затянуло — будет снег.Фото pxfuel.com