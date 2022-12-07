Глава Облздрава рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением льготников региона. Артём Осипов напомнил, что с сентября этого года Минздрав упразднил пункт нормативного документа,

Глава Облздрава рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением льготников региона. Артём Осипов напомнил, что с сентября этого года Минздрав упразднил пункт нормативного документа, который касался обслуживания отсроченных рецептов. Это связано с тем, что медучреждения России должны были перейти на выписку электронных рецептов, однако пока к такому цифровому переходу готовы не все регионы страны. Как пояснил