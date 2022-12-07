Роспотребнадзор по Владимирской области зафиксировал всплеск заболеваемости гриппа и ОРВИ. За...

Роспотребнадзор по Владимирской области зафиксировал всплеск заболеваемости гриппа и ОРВИ. За неделю за медицинской помощью обратились почти 17 тысяч человек, из них 50% — дети.Эпидпорог превышен на 70%. Среди жителей в возрасте от 15 лет и старше — на 160,5%. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных категориях. В лидерах по количеству инфицированных идут: Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Александровский, Собинский и Кольчугинский районы, а также Владимир.13 случаев свиного гриппа и один случай гонконгского штамма выявлено среди владимирцев. У большинства заболевших диагностированы риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы. Всего грипп пока подтвержден у 33 человек.Эпидемиологи призывают жителей вакцинироваться. Сейчас охват населения прививками от гриппа едва превышает 40%.Фото www.pxfuel.com/