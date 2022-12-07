Тёплые вещи для бойцов из Владимирской области передали участники команды Молодежки Народного...

Тёплые вещи для бойцов из Владимирской области передали участники команды "Молодежки Народного фронта".Название зимней душевной акции символично - "Россия связана добром".Ольга Казак, участница акции "Россия связана добром":- В этом году узнала, что нужно помочь нашим ребятам. Поэтому вяжу сейчас носочки. Молодёжка меня снабжает нитками, помогает, принимает мои изделия и отправляет их ребятам.Елизавета Сухова, участница команды "Молодёжка ОНФ" во Владимирской области:- Люблю вязать. Именно то, что команда мне предложила сделать - это носки. Для меня это было несложно. Это опять же помощь. Нашим родным и близким людям, хотя они сейчас и далеко.Кроме теплых носков, волонтёры связали для военнослужащих шарфы и балаклавы. Как рассказала "Вестям" координатор региональной "Молодёжки" Алёна Бойкова, все вещи будут отправлены в зону специальной военной операции. Вместе с вязаными изделиями участники акции передали письма поддержки бойцам. Их подготовили вместе с учениками лицея-интерната №1. Свой груз в рамках акции собрали и представители совета ветеранов областного центра.Владимир Шлемин, председатель Совета ветеранов Октябрьского района г. Владимира:- Я кадровый офицер и понимаю, что тёплые вещи - это здоровье наших защитников, их состояние, самочувствие и главное - ощущение заботы, которая идёт из народа. Вот это для них очень важно.