Цена кв. м в центре достигает 3,5 млн рублей.

Цена кв. м в центре достигает 3,5 млн рублей.Средняя стоимость "квадрата" на десяти самых дорогих улицах в центре Москвы составляет почти 2,6 млн рублей. При этом данные локации все равно пользуются стабильным спросом.Особенно популярны жилые комплексы на Патриарших прудах, в Хамовниках, на улицах Пречистенка и Остоженка. Продавцы вторичного жилья охотно предоставляют скидки, иногда в размере до 20-30%. Дисконты действуют и на первичном рынке, но не такие существенные.Самой дорогой столичной улицей в начале декабря признана Пречистенская набережная в Хамовниках. Средняя цена "квадрата" здесь превышает 3,5 млн рублей. В данной локации расположены такие элитные проекты, как "" от застройщика "Донстрой", Barkli Plaza от "Баркли", клубный дом от компании "Шатер".Второе место занял Ордынский тупик в районе Якиманка со средней ценой кв. м 3,3 млн рублей. Здесь расположен элитный клубный дом Barkli Gallery.Замыкает тройку лидеров Большой Толмачевский переулок в том же районе. Средняя цена "квадрата" здесь составляет 2,84 млн рублей. На этой улице возводится элитный дом "" от застройщика Sminex.