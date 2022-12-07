Кольчугинский межрайонный отдел СледКома по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту избиения шестью подростками 13-летнего сверстника в Юрьев-Польском. По версии следствия, 6

Кольчугинский межрайонный отдел СледКома по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту избиения шестью подростками 13-летнего сверстника в Юрьев-Польском. По версии следствия, 6 декабря около ДК «Россия» после школьных занятий между подростками произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой одному мальчику причинили повреждения. С черепно-мозговой травмой его госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Угрозы