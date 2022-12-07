Сотрудники Владимирстата и предприниматели Петушинского района передали автомобиль УАЗ для нужд...

Сотрудники Владимирстата и предприниматели Петушинского района передали автомобиль УАЗ для нужд СВО.Сбор средств длился около трех месяцев. Кроме автомобиля, в зону боевых действий отправятся продукты питания и рабочие инструменты. Принять участие в сборе гуманитарной помощи может любой желающий.Александр Быков, руководитель Владимирстата:- Автомобиль нужен повышенной проходимости и повышенной вместительности. Из всего, что есть, мы подготовили вот этот охотничий вариант - наш УАЗ-452, так называемая "буханка". Надежный, ремонтопригодный, вместительный. Цена вопроса - шестьсот тысяч. Вот, смогли собрать, и мы рады и довольны, что мы сможем помочь хоть так нашим ребятам там.Дмитрий Кореев, начальник смены технической эксплуатации средств, комплексов, документального обмена:- Данный автомобиль дан в помощь товарищам за линией. Он необходим, и спасибо большое за оказанную помощь.