Фильм Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон в главной роли.

Фильм Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон в главной роли.Британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается её отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю и Джинн начинает свой рассказ.Перед зрителем предстает современная интерпретация арабских сказок. Все беды героя Эльбы идут от любви к женщинам, не считавших его верным другом. Персонаж пережил за многие годы заточения и от этого как никто знает цену желаниям.Героиня Тильды Суинтон одинока по натуре и в жизни. Походу фильма зритель проходит через все аспекты и трудности жизни Джинна. И жизнь Алетеи становится не так важна и интересна, чем мысли и рассказы о чужих ошибках и проблемах. Тут-то и проявляется ее ощущение мира, как учёного – в поисках фактов о прошлом, где современность и личные переживания и проблемы уходят на задний фон.Тильде Суинтон удалось передать всю мудрость и чопорность собственных убеждений. Алитея забывает, что каждый человек может чего-то желать. Все факты, которые она находит в книгах – результат этих иногда неоправданных желаний. Джин же выступает в роли напоминателя, стараясь вернуть героиню в современный мир, а не витать лишь в сказках, мифах и научных "облаках".В конечном итоге благодаря перемещению из настоящего в прошлое и обратное, у Джорджа Миллера, известного своими фильмами о путешествиях Безумного Макса в постапокалиптических пустынях , удалось создать современную восточную сказку о добре и зле. После просмотра складывается понимание, что за любое желание необходимо платить и иногда цена может вас удивить. Так Алитея сталкивается с осознанием себя и своих проблем, а Джин, тоже пожелавший рассказать свою историю, сталкивается с непониманием.