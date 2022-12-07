В центре Владимира такси врезалось в здание гостиницы. Видео с ДТП на перекрестке улиц Гагарина и...

В центре Владимира такси врезалось в здание гостиницы.Видео с ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Княнининской выложили очевидцы в ВК Подслушано во Владимире.Возможно, из-за скользкой дороге на идущей с заметным уклоном вниз улицы Гагарина, водитель не справился с управлением и буквально пролетев через перекресток врезался в гостиницу "Русь-Отель"."Улица Гагарина, таксист влетел в Гостиницу. На месте работает реанимация. Возможно будет пробка", - предупреждают водители друг друга в соцсетях.Фото и видео ВК Подслушано во Владимире.