Днем 7 декабря в центре города Владимира таксист Uber врезался в стену здания «Русь-Отель». Пользователи соцсетей поделились видео инцидента. В районе улицы Гагарина образовалась пробка.

Днем 7 декабря в центре города Владимира таксист Uber врезался в стену здания «Русь-Отель». Пользователи соцсетей поделились видео инцидента. В районе улицы Гагарина образовалась пробка. Сведений о пострадавших на данный момент, но на месте работает машина реанимации, а также сотрудники полиции. Кроме того, в результате аварии был задет еще один автомобиль, он также стоит на