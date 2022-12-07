Подрядчику осталось выполнить внутреннюю отделку.

Капремонт 300-метрового подземного перехода в Юрьевце завершат в декабре текущего года. Об этом рассказали в горадминистрации.Глава города Дмитрий Наумов проверил ход работ, ведущихся на объекте. Большая часть уже завершена. Остаётся внутренняя отделка.«С материалами проблем нет, сроки и качество под постоянным контролем специалистов, привлеченных из ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», - уточнили власти.Мэр обошёл площадку, переговорил с рабочими. Переход уже оборудован современной гидроизоляцией и специальной противоскользящей плиткой. До конца года подрядчик планирует установить освещение и пандусы.