По какой причине в Государственной Думе отклонили предложение о предновогодней выплате пенсий, рассказал депутат. Решение нижней палаты парламента предвидел известный аналитик.

По какой причине в Государственной Думе отклонили предложение о предновогодней выплате пенсий, рассказал депутат. Решение нижней палаты парламента предвидел известный аналитик.Недавно стало известно о том, что комитет Госдумы по социальной политике не поддержал к первому чтению документ о выплате так называемой 13-й пенсии всем пенсионерам – как работающим, так и неработающим. Как объяснил председатель думского комитета,замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, слишком много денежных средств необходимо выделить, чтобы поддержать пожилых людей перед новогодними праздниками.Об этом чуть ранее, кстати, говорил и старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Объясняя невозможность выплаты россиянампредновогодней пенсии, эксперт отметил: в случае одобрения законопроекта из бюджета нужно будет выделить примерно 600 миллиардов рублей. А в казне пока нет денег на эти цели.По мнению аналитика, идея о 13-й пенсии пока кажется сложной для реализации в том числе из-за того, что власти решили вкладывать больше денежных средств в оборону.Напомним, инициатива о выплаты предновогодней пенсии была внесена в Государственную Думу еще в декабре прошлого года депутатами ЛДПР. Идея была предложена членами фракции, в том числе основателем партии Владимиром Жириновским, который скончался в апреле 2022-го.