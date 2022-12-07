СледКом РФ по Владимирской области сообщает о задержании в Киржаче 45-летнего мужчины, который, предположительно убил свою мать. По версии следствия, 2 декабря мужчина, будучи пьяным, в ходе

СледКом РФ по Владимирской области сообщает о задержании в Киржаче 45-летнего мужчины, который, предположительно убил свою мать. По версии следствия, 2 декабря мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта «нанес своей матери телесные повреждения не совместимые с жизнью». 75-летняя пенсионерка скончалась на месте. Задержанный признал вину, сейчас решается вопрос о взятии его под стражу. По статье