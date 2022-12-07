Они получили 4 и 5 лет тюрьмы соответственно.

В Кольчугине двое москвичей осуждены за серию угонов болотоходов и вездеходов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Всего злоумышленникам вменялось шесть эпизодов. В марте 2021 года в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района злоумышленники вскрыли гараж и украли мотовездеход «CAN–AM Outlander MAX-XT800-HO2007» ценой более 455 тысяч рублей. Через месяц в Касимове(Рязанская область) они похитили снегоболотоход стоимостью 530 тысяч рублей. Аналогичным способом в Юрьев-Польском и посёлке Бавлены мужчины украли мотовездеходы стоимостью 600 тысяч рублей. Ещё два преступления совершены в селе Пышлицы Московской области и под Рязанью.Угонщиков поймали. Они получили 4 и 5 лет тюрьмы соответственно.