Кольчугинский городской суд признал двух жителей Московской области виновными в шести эпизодах хищения техники повышенной проходимости в разных регионах центральной России общей стоимостью свыше 3 млн рублей. Список краж, установленный судом: – поселок Иванищи: мотовездеход марки «CAN–AM Outlander MAX-XT800-HO2007» стоимостью более 455 тыс рублей и набор инструментов; – город Касимов Рязанской области: снегоболотоход марки «СF

× HTML-Код для вставки в блог или сайт