По итогам ноября ВТБ выдал во Владимирской области автокредитов на 23,4 млн рублей. Показатель превысил результаты октября на 53%. Всего с начала года жители региона оформили в банке займы на ..

По итогам ноября ВТБ выдал во Владимирской области автокредитов на 23,4 млн рублей. Показатель превысил результаты октября на 53%. Всего с начала года жители региона оформили в банке займы на приобретение транспортных средств на сумму 149,7 млн рублей.Активнее всего владимирцы интересовались возможностью покупки новых автомобилей – доля таких договоров с начала года составила 65%, а в ноябре увеличилась до 74%. Традиционно самой популярной маркой остается Lada – именно ее выбрали в ноябре 63% заемщиков банка. Также в лидеры вошли такие марки, как UAZ и GAZ.Двигателем для автомобильного рынка продолжает выступать господдержка. Так, в ноябре ВТБ предоставил частным клиентам в регионе по данной программе автокредиты на общую сумму 13,3 млн рублей.«Мы отмечаем активизацию спроса жителей области на льготные кредиты на приобретение транспорта. В ноябре доля таких займов в общем объеме «автомобильных» выдач ВТБ в регионе достигла 57%. Уверен, что аналогичная тенденция сохранится и в декабре – традиционно многие заемщики предпочитают совершать крупные покупки перед Новым годом, ориентируясь на скидки и опасаясь очередного раунда повышения цен. Льготная программа позволяет поддерживать отечественный автопром и стимулирует работу смежных отраслей», - отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области.По оценке ВТБ, в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 млрд рублей по автокредитам. Драйверами спроса в последние месяцы года будут выступать льготная программа и общая корректировка цен на авторынке.