Это был супердолгострой - строительство бассейна по типовому проекту было начато в 1999 году и...

Это был супердолгострой - строительство бассейна по типовому проекту было начато в 1999 году и заморожено из-за нехватки средств. В 2016 году обследование подтвердило возможность реконструкции здания, это начали делать в прошлом году.Завершить реконструкцию здания удалось при помощи федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Бассейн находится в непосредственной близости от школы и одного из детских садов, сообщила пресс-служба АВО.Бассейн соединён с действующим ФОКом, на базе которого проводятся спортивные мероприятия районного уровня. В нём работает более 30 секций, которые каждый месяц посещает почти тысяча человек. Ожидается, что новый бассейн будут посещать не менее 2 тысяч человек ежемесячно – дети старшего возраста и взрослые, в том числе из маломобильных групп населения (для них есть специальный подъёмник). Планируется открыть дополнительные секции по плаванию и аквааэробике.Фото сообщила пресс-служба АВО.