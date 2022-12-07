Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего подростка в Юрьев-Польском 6 декабря. Все участники конфликта установлены, сообщили в

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего подростка в Юрьев-Польском 6 декабря. Все участники конфликта установлены, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительным данным, 6 декабря около ДК «Россия» между подростками произошел конфликт, в результате которого, по словам пользователей соцсетей, мальчика госпитализировали в ОДКБ с черепно-мозговой травмой. «В ходе проверки будет дана оценка