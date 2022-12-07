Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего подростка в Юрьев-Польском 6 декабря. Все участники конфликта установлены, сообщили в
<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2022-v-yurev-polskom-shest-podrostkov-zverski-izbili-sverstnika.html" target="_blank">В Юрьев-Польском шесть подростков зверски избили сверстника</a> - Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего подростка в Юрьев-Польском 6 декабря. Все участники конфликта установлены, сообщили в
[url=https://33live.ru/novosti/07-12-2022-v-yurev-polskom-shest-podrostkov-zverski-izbili-sverstnika.html]В Юрьев-Польском шесть подростков зверски избили сверстника[/url] - Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего подростка в Юрьев-Польском 6 декабря. Все участники конфликта установлены, сообщили в