Прокуратура проводит проверку инцидента.

Прокуратура Владимирской области проводит проверку избиения 13-летнего мальчика группой подростков в Юрьев-Польском. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.«По предварительной информации, 6 декабря у здания Дома культуры «Россия» между ребятами произошёл конфликт. Все фигуранты инцидента установлены. Будет дана оценка соблюдения законодательства о профилактике правонарушений среди малолетних должностными лицами учебного заведения, чиновниками и ОВД района. При наличии оснований будут приняты необходимые меры», - пояснили в прокуратуре.По данным , в драке участвовали шесть школьников. После того, как их сверстник упал без сознания одноклассники разбежались, бросив пострадавшего. Побоище попало на камеры видеонаблюдения, поэтому опознать фигурантов было не сложно.Полицию и скорую помощь вызвали сотрудники ДК. Парня увезли во Владимирскую ОДКБ. У него диагностирована черепно-мозговая травма.В полиции подтвердили факт нападения. Назначено проведение проверки. Установлены все участники ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.