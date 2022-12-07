Законодательное Собрание Владимирской области подвело итоги 6 сезона образовательного проекта...

Законодательное Собрание Владимирской области подвело итоги 6 сезона образовательного проекта "Школы юного законотворца".За месяц школьники разработали и оформили свои законодательные инициативы. Одни выступили с предложением повысить грамотность несовершеннолетних в юридических вопросах, другие – научить молодежь ориентироваться в вопросах трудоустройства. Ограничить продажу безалкогольных энергетиков детям до 16 лет и упростить получение статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Лучшие проекты были награждены ценными призами. А в их реализации согласились помочь депутаты и чиновники.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Все без исключения проекты были интересны. Заслуживающие внимания. На мой взгляд, самый интересный проект, который, может, реально выльется в закон - это о запрете продажи энергетических напитков детям до 16 лет. Мне кажется, что эту тему вполне можно были бы реализовать.Никита Майоров, участник образовательного проекта "Школа юного законотворца":- "Школа юного законотворца" - это прекрасно. Мне очень понравилось тут. Здесь очень интересно рассказывали про политику, про законотворческую деятельность и в целом о жизни. Это бесценный опыт.