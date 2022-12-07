Что такое фримаркеты и зачем они нужны? Так называются бесплатные ярмарки обмена вещей. В последнее время во Владимире их стали устраивать всё чаще. Одно из таких событий прошло в начале

Что такое фримаркеты и зачем они нужны? Так называются бесплатные ярмарки обмена вещей. В последнее время во Владимире их стали устраивать всё чаще. Одно из таких событий прошло в начале декабря. Посетить фримаркет могут все желающие. На ярмарку можно принести вещи, которые надоели или стали не нужны и взять с собой что-то приятное и необходимое,