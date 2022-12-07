Владимирский государственный университет активно поддерживает молодые студенческие семьи. Совместно...

Владимирский государственный университет активно поддерживает молодые студенческие семьи. Совместно с благотворительным фондом «ПроДобро» вуз реализует большой социальный проект. О семейных ценностях и подарках от «Асконы» - в нашем следующем репортаже.Началось всё с общежитий ВлГУ — весной в рамках благотворительного проекта туда были доставлены 100 матрасов и 100 подушек. Идея получила отклик и развитие: в этом году пяти студенческим семьям университета вручили сертификаты на «Стартовые комплекты молодоженов».Виктория и Станислав Афанасьевы:- Такая большая проблема в том плане, что кровати - они не из дешевых, а тут сразу всё — и матрас, и кровать, и одеяло — можно спокойно использовать. Мы как узнали об этой акции — решили, что нужно поучаствовать, попробовать. И очень рады были, когда нам позвонили.Дальше — больше: в проект включили молодые семьи с детьми. И «Стартовый комплект» - кровать, матрас, подушки, одеяла и шторы — немного увеличился.Ректор:- То есть, получается, в комплект входит и кровать?- Да.Низами и Гюльшан Абдуллаевы — семья аспирантов Владимирского госуниверситета. Им помог рассказ получателей социальной помощи, который молодожены прочли на странице ВлГУ в соцсетях. После оформления заявки ребятам доставили всё необходимое для комфортного сна - и родителей, и маленькой дочки.Гюльшан Абдуллаева, аспирантка ВлГУ:- Нам подарили комплект штор, вместе с наволочками и пледом вот этим большим, как покрывало мы его используем. Также здесь ортопедический матрас в кровати с подъемным механизмом, и плюс еще подушки и одеяла. Подушки-одеяла очень мягкие, удобные. Мы очень довольны — особенно детской кроваткой, она так своевременно у нас появилась.Такая поддержка востребована и необходима, уверен ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Его семья тоже создавалась в студенческие годы — сразу после защиты диплома.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Когда я смотрю на этих ребят, которые сидят рядом с нами сейчас, я был таким же, и всё было также в начале пути. И, надеюсь, что у всех будет добрым, хорошим, приятным — и знакомство с нашим университетом, и создание семьи. Этот проект поддержан как на государственном уровне, так и на уровне частного партнерства. В данном случае, частное партнерство это фонд благотворительный.Мы возьмем такое шефство приятное над теми семьями, с кем мы уже работаем, с кем мы в партнерстве. И подарим Вашему малышу новорожденному тоже матрас и кроватку.Поддержка студенческих семей ВлГУ это не только вручение сертификатов. По решению руководства вуза, финансовую помощь от ребята получают при регистрации брака, постановке на учёт на раннем сроке беременности и рождении ребенка.Наталья Головешкина, Юлия Шувалова "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы ВлГУ