Владимирский государственный университет активно поддерживает молодые студенческие семьи. Совместно...
Владимирский государственный университет активно поддерживает молодые студенческие семьи. Совместно с благотворительным фондом «ПроДобро» вуз реализует большой социальный проект. О семейных ценностях и подарках от «Асконы» - в нашем следующем репортаже.
Началось всё с общежитий ВлГУ — весной в рамках благотворительного проекта туда были доставлены 100 матрасов и 100 подушек. Идея получила отклик и развитие: в этом году пяти студенческим семьям университета вручили сертификаты на «Стартовые комплекты молодоженов».
Виктория и Станислав Афанасьевы:
- Такая большая проблема в том плане, что кровати - они не из дешевых, а тут сразу всё — и матрас, и кровать, и одеяло — можно спокойно использовать. Мы как узнали об этой акции — решили, что нужно поучаствовать, попробовать. И очень рады были, когда нам позвонили.
Дальше — больше: в проект включили молодые семьи с детьми. И «Стартовый комплект» - кровать, матрас, подушки, одеяла и шторы — немного увеличился.
Ректор:
- То есть, получается, в комплект входит и кровать?
- Да.
Низами и Гюльшан Абдуллаевы — семья аспирантов Владимирского госуниверситета. Им помог рассказ получателей социальной помощи, который молодожены прочли на странице ВлГУ в соцсетях. После оформления заявки ребятам доставили всё необходимое для комфортного сна - и родителей, и маленькой дочки.
Гюльшан Абдуллаева, аспирантка ВлГУ:
- Нам подарили комплект штор, вместе с наволочками и пледом вот этим большим, как покрывало мы его используем. Также здесь ортопедический матрас в кровати с подъемным механизмом, и плюс еще подушки и одеяла. Подушки-одеяла очень мягкие, удобные. Мы очень довольны — особенно детской кроваткой, она так своевременно у нас появилась.
Такая поддержка востребована и необходима, уверен ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Его семья тоже создавалась в студенческие годы — сразу после защиты диплома.
Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:
- Когда я смотрю на этих ребят, которые сидят рядом с нами сейчас, я был таким же, и всё было также в начале пути. И, надеюсь, что у всех будет добрым, хорошим, приятным — и знакомство с нашим университетом, и создание семьи. Этот проект поддержан как на государственном уровне, так и на уровне частного партнерства. В данном случае, частное партнерство это фонд благотворительный.
Мы возьмем такое шефство приятное над теми семьями, с кем мы уже работаем, с кем мы в партнерстве. И подарим Вашему малышу новорожденному тоже матрас и кроватку.
Поддержка студенческих семей ВлГУ это не только вручение сертификатов. По решению руководства вуза, финансовую помощь от ребята получают при регистрации брака, постановке на учёт на раннем сроке беременности и рождении ребенка.
Наталья Головешкина, Юлия Шувалова "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы ВлГУ